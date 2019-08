22 ago 2019

Hace unos días, Bertín Osborne concedía una entrevista al diario 'El País' en la que, entre otras cosas y sin esquivar ninguna pregunta -como es costumbre en él-, hablaba del papel de la mujer en nuestro país en la actualidad. Algunas de sus palabras fueron interpretadas en un sentido en el que él no las dijo y, por eso, ha estallado en sus redes sociales. Aunque solo sea para aclarar esas críticas que ha recibido desde un sector feminista.

"No sé qué derechos faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día. Me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o a Irán, un país en el que lapidan a las mujeres todavía y les hacen ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas", eran, para que el lector se sitúa, las palabras que han encendido la mecha.

El cantante ha utilizado Instagram para dar réplica a la multitud de comentarios en contra que ha recibido. "Este vídeo esta dirigido a todos esos indocumentados que han oído mis declaraciones sin haberlas oído enteras. Lo que he dicho es que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no las mujeres en España hoy. Como no van a encontrar ninguno vamos al siguiente escalón derechitos", comienza.

Las mujeres hoy en día en España están más que liberadas"

Y continúa: "¿Cuántos derechos hay que tenemos los hombres y no tengan las mujeres? Las mujeres hoy en día en España están más que liberadas. Hay más juezas que jueces, hemos tenido vicepresidentas de gobierno varias, ministras, presidentas del Senado, del Congreso, defensoras del pueblo, alcaldesas. ¿Donde está el problema?". Además, añade: "Si vamos a otros ámbitos, por ejemplo al deporte, ahora las mujeres hacen cosas que no hacían antes. Juegan al fútbol. Y además muy bien, por cierto".

Osborne también aclara su postura sobre la violencia de género, para que no quepa duda al respecto de un tema especialmente sensible: "Ah, y no me saquéis el tema de violencia de género. Porque yo soy mucho más beligerante que vosotros. Si por mí fuera a esos cobardes de mierda los colgaría por las pelotas. Seguro que eso no lo harías vosotros, porque sois muy progres. Y creéis que la reinserción de esos cabrones es posible. Si por mí fuera, a esos cabrones los colgaba por los huevos".

Más noticias sobre Bertín Osborne...

- El zasca de Tamara Falcó a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

- Así celebran Bertín Osborne y Fabiola Martínez sus 13 años de casados

- Toñi Moreno le hace a Bertín Osborne la pregunta que nadie se había atrevido