22 ago 2019 sara corral

Tras las última declaración de Edmundo Arrocet donde desmiente haber sido desleal a María Teresa Campos. Mila Ximénez ha estallado en pleno plató, pero no por esta declaración, si no por la más fuerte de todas, en la que el humorista decía: "Si Teresa y yo nos casamos, nadie debe meterse". Y es que parece ser una clara referencia a Terelu y Carmen Borrego, las hijas de María Teresa Campos.

"Bigote sabe que ellas no lo pueden ni ver, no se pueden ver ninguno", comenzaba diciendo la colaboradora, a lo que sumaba: "Dicen que contemos la verdad, pues vamos a contarla, por lo menos él no disimula y ni las nombra, dice 'las niñas'".

Mila, amiga de Terelu, ha roto su silencio. Y es que al parecer, ella ve de manera más que evidente los continuos supuestos desprecios que el humorista le hace a las hijas de su pareja. "Dice mis hijos son independientes, las de Teresa no lo sé; mis hijos no están preocupados por la herencia, las de ella no lo sé... si yo me caso no tienen que hablar de eso…", decía bastante molesta Mila

Las hijas de María Teresa Campos aún no se han manifestado al respecto, al igual que la presentadora. Lo que está claro es que estas declaraciones no pasarán para nada desapercibidas. "No se ven, no se tocan, no se entienden, no se comunican y no confían", decía Mila dando por zanjado el tema

Más sobre Mila Ximénez...

- Mila Ximénez estalla en directo en 'Sálvame' por esta información

- Mila Ximénez lanza un dardo envenenado a Carmen Borrego

- Mila Ximénez arremete contra la relación de Chelo García Cortés y Marta Roca