23 ago 2019 sara corral

La relación entre los dos exsupervivientes Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio está mejor que nunca. Aunque últimamente y tras sus últimas declaraciones han vuelto a estar en el punto de mira. Es por ello que ayer en el plató de 'Mujer Hombres y Viceversa' se les notaba un poco tensos, algo que la presentadora no dudó en preguntar.

Al parecer Fabio se habría encontrado con su exnovia en una discoteca de Ibiza cuando este fue a trabajar como DJ. Algo que no ha parecido agradar mucho a Violeta y que podría traer problemas. " Yo no voy a hablar de esta chica porque no la conozco y porque además no le gusta nada el mundo de la televisión. No quiere que se la nombre, entonces yo voy a cumplir sus deseos", decía la extronista.

Al parecer, durante el encuentro de ambos en la discoteca, la que fuera pareja del modelo grabó el momento, video en el que aparece también Violeta, algo que la ha crispado bastante.

Fue entonces cuando Nagore Robles, asesora del programa comentó que durante todo el tiempo que se conocen, Violeta le había hablado alguna vez del "tiburón" de su ex Julen, y que habría alegado que es mejor que el de su novio actual.

El plató entero rompió a reir con gran alboroto a lo que Violeta sentenció: "Fabio está por encima de todo". Es el primer mes de ambos en la vida real tras su paso por la isla, tendremos que espera para ver como evoluciona esta relación.

