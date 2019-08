22 ago 2019 Kamila Barca

La pareja oficial de 'Supervivientes 2019' está más feliz que nunca. Fabio y Violeta siguen dando rienda suelta a su amor fuera del reality y eso casi que les está asustando. Según cuentan, se quieren tanto que les da miedo hasta ser tan felices. ¿Te ha pasado alguna vez? El problema es que tienen un punto débil y podría acabar con su idílico romance cuando menos se lo esperen.

"Estamos tan felices que ni nos lo creemos. Nos da miedo", comenta Violeta en una entrevista que ha hecho a la pareja la revista 'Lecturas'. Aunque, realmente, no hace falta que Fabio y Violeta cuenten cómo están porque lo reflejan en sus redes sociales. Para bien o para mal son ambos influencers y cuentan todo lo que les pasa. Han discutido escandalosamente en medio de un plató y han compartido también sus momentos más íntimos delante de una cámara –es decir, han tenido una noche de pasión que ha visto en vídeo toda España.

Pero tienen un grave problema en su relación: los celos. Son un factor fatal en una relación y una de las primeras causas de una posible ruptura. Lo mismo que le sucedió a Chabelita Pantoja con Omar Montes. "Soy una celosa compulsiva. Estando con un chico tan guapo tengo el estrés de que piense que soy una celosa loca", comenta Violeta sin escrúpulos.

Dentro de lo malo, son sinceros y han dejado las cosas claras. Fabio también reconoce que tiene ese defecto: "tengo miedo de asustarla con los celos". Pero para más, hay hasta límites, Violeta asegura: "No perdonaría ni un ‘me gusta’ (a otra chica) en Instagram". y esto es un problema cuando vives en Instagram día sí y día también. De hecho en su último vídeo de MTMAD la polémica influencer española decía entre broma y broma: "Voy a tener que salir con pistola cuando vaya por la calle porque me lo van a robar. Esto de estar con un tío tan bueno es un estrés porque no vives".

