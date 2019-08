23 ago 2019 Kamila Barca

Marta López Álamo ha cometido un grave error por evitar otro, al parecer. Resulta que la nueva novia de Kiko Matamoros, que postulaba por Jaen para ser Miss Mundo España, se confundió en una pregunta muy importante también a nivel personal que Kiko cree que, si Marta hubiese contestado lo que la gente quería oír, tendría la corona.

A la influencer le preguntaron: "Si pudieras encontrar la cura para una enfermedad, ¿cuál sería?". Evidentemente, en medio de la enfermedad de Kiko Matamoros, todo el mundo pensaba que diría el cáncer, puesto que era mucho más fácil ganar adeptos a su discurso y más siendo una enfermedad tan cercana y personal. Pero eso no fue lo que hizo. Marta, por evitar dicho tema, se desvió demasiado del sentido de la pregunta y contestó algo a lo que nadie daba crédito: "Si tuviera que elegir una enfermedad sería el mal. Que es una enfermedad que está presente a lo largo de la historia. Si el ser humano no tiene la capacidad de expresar su bondad como quisiera… Es la parte negativa de la sociedad".

Kiko Matamoros ha hablado y ha explicado qué fue lo que le pasó a su novia y reconoce que para él como pareja, mejor que no haya ganado. "Durante el concurso, en la gala, pregala, contó con el favor del público. Fue de las más aplaudidas. Cuando le hacen la pregunta ella dice que, efectivamente, ella dice que el mal es una enfermedad. Se mete en un jardín porque se pone nerviosísima. La idea de la respuesta, evidentemente, es de Marta, yo no sé qué pregunta le van a hacer. Si hubiera sabido o podido retomar y actuar con tranquilidad, posiblemente podría haber ganado. Valoró hablar del cáncer porque es un azote que a todo el mundo le alcanza. Si hubiera contestado lo que a gente hubiera querido oír hubiera ganado la corona". Pero no fue así, y Marta lo único que ha podido hacer es justificarse en sus stories y pedir que acabasen con las críticas.

