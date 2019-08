23 ago 2019

Y estalló. Casi dos semanas después de conocer que la relación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth había terminado y de leer todo tipo de especulaciones y de versiones sobre qué había pasado para que su matrimonio llegase a su punto y final, ella ha explotado. No puede más. Y no va a tolerar que se sigan diciendo cosas que dañan su imagen y que no son ciertas. Sobre todo, que le fue infiel y por eso se terminó la relación.

Miley ha compartido en las redes sociales un texto en el que se nota, de manera clara, el tremendo enfado que tiene con la prensa. "Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que tengo que vivir siendo transparente con esos fans a los que amo, y el público, al 100% del tiempo", comienza la cantante antes de añadir: "Lo que no voy a aceptar es que se mienta para encubrir un crimen que no he cometido".

¿A qué se refiere? Pues a que, asegura, ella no le ha sido infiel a un Liam que ya se ha apresurado a interponer la demanda de divorcio. "No es ningún secreto que estuve metida en el mundo de la fiesta cuando era una 'teenager' y en los primeros años de mi veintena. Mi mayor canción hasta la fecha es sobre bailar con MDMA y meterme rayas en el baño", asume, recordando también esa mítica estampa suya sobre una bola de demolición desnuda.

Después de reconocer que no siempre fue por la buena senda, aclara: "Llegó un punto en que tuve que tomar una decisión saludable para mí misma y dejar atrás una vida anterior. Soy la persona más saludable y feliz que he sido en mucho tiempo".

Es entonces cuando defiende que no ha habido terceras personas en su ruptura sentimental: "Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre será así".

