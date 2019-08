23 ago 2019

La semana pasada, Aurah Ruiz mostraba una imagen desde el hospital. No daba más explicaciones. Solo la podíamos ver con una vía puesta y la palabra "mierda" escrita sobre ese 'story' que alarmó a todos sus seguidores. Una foto que compartía horas después de haber estado en el plató de 'Sálvame' explicando que había tenido un desencuentro con su familia que había durado dos meses.

Ahora, en su canal de Mtmad, sin concretar qué es lo que pasó, si ha dado pistas de qué fue lo que la llevó a permanecer unas horas bajo vigilancia médica. Y parece que tiene que ver con esa participación en el programa de Telecinco. Al menos, de una manera indirecta.

"Estoy bien, ya se me ha pasado. Por ahora, estoy cubierta hasta que llegue a Canarias. Ya he salido del hospital y cuando esté allí ya me haré las pruebas que me tenga que hacer y lo solucionaré", explicaba en aquella ocasión a la vez que contaba que había pedido el alta voluntaria para regresar junto a su pequeño.

"Al final de mi viaje a Madrid para participar en 'Sálvame' me puse muy malita. Acabé ingresada en el hospital La Paz de Madrid, que tanto me suena porque estuve muchísimo tiempo con el nene", ha relatado. Y, aunque no ha dado más detalles, sí se deduce que fue la presión, la ansiedad y los nervios los que la llevaron a esta situación.

Porque cuenta cómo, para poder estar ocho minutos delante de la audiencia de Telecinco, las personas que la cubren para turnarse en el cuidado de Nyan tuvieron que cambiar turnos en sus trabajos y ella hacer un esfuerzo extra para estar atenta de que al pequeño no le faltara de nada. "Todo para quien me ayuda pudiera ajustar sus turnos de trabajo para mi viaje a Madrid", eran sus palabras exactas.

