26 ago 2019 sara corral

Kiko Hernández y Laura Fa, colaboradores de 'Sálvame', han tenido últimamente algunos roces que no han pasado desapercibidos, sin embargo, han intentado salvar sus diferencias.

Kiko piensa que Laura es una "colaboradora secundaria" y por ello ha comenzado su conversación con ella alegando que: "Cada uno elige el papel que quiere afrontar en 'Sálvame'. Los protagonistas tienen muchos más problemas que los secundarios".

Kiko Hernández ha hablado sobre su relación con Laura Fa. pinit Instagram.

Por su parte, Laura ha alegado sentirte un poco infravalorada y desplazada cuando se trata de trabajar con Kiko. "Cuando vas perdiendo seguridad ya no hay una explicación objetiva.Con Kiko no tengo esa cercanía, es un poco distante en general", decía la colaboradora.

Frente a estas palabras, Kiko se ha sincerado y ha dicho: "Te lo digo de verdad, con el corazón en la mano y mirándote a los ojos. Mi intención no es hacerte daño. Esto demuestra que no sabemos hablar entre nosotros".

Tras escuchar las palabras que Laura ha tenido con la coach, Kiko no ha podido callarse y ha sentenciado diciendo: "Nunca he sido tan cobarde decir una cosa en plató y luego quitarme la mierda de encima diciendo que me lo han dicho por el pinganillo".

Laura, por su parte, ha querido defenderse diciendo: "Él ya tiene su personajillo para hacer esas bromas que no me hacen gracia y que me parecen muchas veces demasiado humillantes". No sabemos si este supuesto acercamiento tendrá efecto. Tendremos que esperar para verlo.

