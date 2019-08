22 ago 2019 KAmila Barca

María Jesús Ruiz fue, sin duda, una de las concursantes más polémicas de 'GH Dúo'. Al principio costó encajar todas las historias de parejas que nos despistaban cada vez más, pero luego de su relación y enfrentamiento con José María Gil Silgado pasó a vivir una de las historias de amor más intensas de 'GH' con Antonio Tejado. El mismo con el que tuvo un malentendido que separó a toda la audiencia del reality.

"Yo estoy muy, muy feliz en 'MYHYV' porque hemos hecho una familia maravillosa", dice María Jesús Ruiz nada más empezar su intervención en 'Sálvame'. Mientras, Carlota Corredera le decía entre broma y broma que estaba feliz porque había escapado de ellos. Pero la ex miss aprovechó para hacer un alegato a un nuevo contrato con Mediaset: "La verdad es que me encantaría volver y tener una colaboración semanal como la tenía. Si siempre me habéis tratado muy bien, pero yo he dado muchos escándalos y muchos titulares que es normal".

Y este comentario desató la ira de Kiko Hernández. "Aquí te hemos defendido tu 'Gran Hermano' y has sido una desagradecida con este programa y con nosotros –dice Kiko Hernández mientras María Jesús Ruiz se ríe- No, si no lo digo reviento. Me parece indecente no dar las gracias y sobre todo tu madre que diga "este programa" cuando estuvimos contigo hasta el final”, le echa en cara después de que ella rechazase a 'Sálvame'.

"También hubo una polémica cuando el altercado con Antonio Tejado y os pusiste más del lado de Antonio Tejado", intentó culparles pero tuvo que reconocer que solo lo sabía de oídas porque Carlota Corredera y Kiko Hernández saltaron enseguida: "No es verdad" "Eso es falso completamente".

