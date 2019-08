27 ago 2019

Está a punto de comenzar una nueva etapa en su vida. Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés, va a dejar España para seguir formándose en París. Y, a pesar de que le da algo de pena, lo cierto es que no ha dudado en manifestar la ilusión que siente ante este nuevo reto.

Quien parece que lo va a llevar peor es su madre. La diseñadora, que ha demostrado sobradamente lo unida que está a su hija, le ha querido dedicar un emotivo mensaje en Instagram ante su partida. "Hoy empieza una nueva etapa en tu vida, pero no olvides nunca que yo no te suelto de la mano. Te quiero, Alba. París te espera… Au revoir mon amour", le ha escrito.

La joven también se manifestaba en las redes poco antes de poner rumbo a su nuevo destino: "Me va a enseñar un montón, es una ciudad preciosa, me va a inspirar muchísimo, voy a conocer a gente increíble, voy a aprender un idioma nuevo… Estoy muy contenta y me siento súper afortunada y privilegiada por poder irme a estudiar fuera. Para mí es un sueño".

Además, las últimas palabras en sus 'stories' antes de partir, se las dedicaba a Javier Calle, su pareja con la que comenzó la relación en medio de una polémica. "Gracias por enseñarme lo que es el amor puro y sincero, por sacarme una sonrisa cuando la he necesitado, por entenderme y entender mis 19 añitos y todo lo que eso conlleva, porque cada vez que te miro es como si fuera la primera vez... por ser tan noble, humilde y desvivirte por mi y los míos. Por hacerme vivir los mejores 8 meses de mi vida. Te quiero Javi. ¡Gracias! Te veo prontito", se dirigía a él ante sus 'followers'.