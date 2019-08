27 ago 2019

Según los datos registrados por los veterinarios, en España hay 20 millones de animales de compañía y casi el 40% de los hogares tienen uno. Nuestro protagonista de esta semana es el primer perro turista e ‘influencer’ del mundo. Se llama Pipper y desde muy joven se marcó un objetivo en la vida: dar la vuelta a España para fomentar y publicitar el turismo con mascotas. Una fórmula muy peculiar de reivindicar sus derechos. El proyecto se llama Pipper on Tour. Y su protagonista, Pipper, es un Parson Russell Terrier y siempre va acompañado por su dueño e interlocutor con los seres humanos, el periodista Pablo Muñoz.

Corazón ¿Dónde nació este pequeño genio?

Pablo Muñoz Nació en mayo de 2016 en Urnieta (San Sebastián). Su madre se llama Kika y yo estuve en el parto. Mi buen amigo Patxi, su dueño, me vio tan entusiasmado que me lo regaló. Ha sido toda una experiencia personal, yo nunca había tenido perro, y me he dado cuenta de que nos vuelven más humanos. Son dinamizadores.

C. ¿Cómo os lanzasteis a esta aventura?

P.M. En los últimos años he trabajado en comunicación, muy relacionado con el turismo. Somos el segundo destino más visitado del mundo. La gran mayoría de los visitantes vienen de países que están acostumbrados a hacer vida con sus perros: Gran Bretaña, Alemania, Francia… Me di cuenta de que España no está adaptada al turismo con mascotas. No te dejan entrar en restaurantes, hoteles, playas… Entonces se me ocurrió dar la vuelta a España con Pipper para contar las experiencias buenas de la integración de las mascotas en el día a día y en el turismo.

C. Y a Pipper, ¿qué le pareció la iniciativa? ¿Le gustó la idea?

P.M. Le encantó, le dije que sería el primer perro turista que daría la vuelta a España y que grabaría un vídeo promocional desde el punto de vista del turismo con mascota de cada lugar y se lo contaríamos a todo el mundo. No me puso ninguna objeción.

C. ¿Le gusta la vida nómada?

P.M. Yo le llevo su trasportín, sus juguetes, todo lo que necesita para que, aunque cambie de lugar, se sienta como en casa, no extrañe nada ni esté estresado. He seguido las indicaciones de su adiestrador y nos va muy bien.

C. Eso implica mucho trabajo. ¿Cómo se distribuyen las tareas?

P.M. Lo hacemos entre los dos. Pipper es el protagonista, el actor, y yo grabo los vídeos, a modo de cortos de ficción y él actúa como si fuera un turista más. También he creado el logotipo y la página web. Tuve que hacer un curso de diseño gráfico.

C. Todo esto requiere ser un gran relaciones públicas.

P.M. Lo somos. Aunque Pipper tiene sus manías. Por ejemplo, los meses que vivió con Patxi en el campo, tenía muchos amigos: caballos, patos, gallinas… Pero cuando llegamos a Sevilla, ladraba mucho a los caballos de las calesas, porque yo creo que le daban miedo. Con los gatos hay que tener mucho cuidado para que no haya discusiones. No le entusiasman mucho.

C. ¿Qué objetivos a largo plazo se ha marcado Pipper?

P.M. Es el primer perro influencer con una misión: transformar las cosas y ayudar a la sociedad, evitar el abandono animal y que los suyos puedan entrar en lugares prohibidos para ellos. Resumiendo, quiere equipararse en derechos a las sociedades de países que están más avanzados que España en estos asuntos.

Pablo y Pipper en Palencia durante uno de sus muchos viajes por España. pinit pEDRO GONZÁLEZ.

C. Además de salir en medios de comunicación y estar presente en redes sociales, tiene otra iniciativa en mente. ¿De qué se trata?

P.M. Pipper estará presente en un cómic. Un libro de 80 páginas, con el mismo objetivo: promover la integración de las mascotas educadas en los espacios públicos. Te dejo la página web para los lectores que quieran ver el proyecto (www.pipperontour.com), y su Instagram, @pipperontour.

C. Habéis terminado en junio y estáis disfrutando de unas merecidas vacaciones, ¿retomará Pipper la gira en el mes de septiembre?

P.M. Hemos terminado en junio la primera vuelta a España con los primeros 50 destinos más icónicos. En septiembre comenzamos una segunda gira para premiar y apoyar aquellos destinos que hayan avanzado desde que llegó Pipper.

C. ¿Se han marcado una meta?

P.M. Yo me he propuesto un objetivo a medio y largo plazo y es lo que ocurre en Italia: los carros de la compra en los supermercados están adaptados para que se pueda llevar a la mascota pequeña y mediana. A mí me gustaría que esto se pudiera hacer en España. Además, seguiremos concienciando a la gente, al tiempo que pedimos a las administraciones públicas que se impliquen y den facilidades a quienes tienen mascotas. Hay que cambiar normas. Pipper y yo llevamos casi 19 meses muy volcados y la gente nos da muchos ánimos y eso es muy importante para continuar. Es muy gratificante.

C. Dar la vuelta a España debe de ser costoso. ¿Tiene patrocinadores?

P.M. Tuve que buscarlos porque yo solo era imposible. Me están acompañando en esta aventura La Junta de Castilla y León, que además le ha dado a Pipper el título de embajador turístico. También nos ayudan: Bankia, Bayer, Dingonatura, Renfe y Trixie.

