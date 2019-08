28 ago 2019

Compartir en google plus

Si hay alguien de la familia de Rocío Jurado que, sin compartir sangre con ella, la idolatre de manera incondicional, esa es Rosa Benito. La exmujer de Amador Mohedano, recurre con frecuencia a imágenes de La más grande para que su memoria siga viva y para recordar a sus 'followers' de las redes la grandeza de la artista.

Aprovechando que se ha celebrado la Semana Cultural de Rocío Jurado en su Chipiona natal, Rosa publicaba una foto de uno de los actos de homenaje. Anoche... ¡Todo fue especial! ¡Qué bonito hablan todos de ti Rocio! Que gran legado has dejado, no solo en la música, también en lo personal. Cuántas cosas me vienen a la cabeza de vivencias a tu lado.. ¿Sabes una cosa Rocío? Que tú nunca morirás. ¿sabes por qué? Porque las diosas nunca mueren, y tú lo eres, ROCíO. Te quiero JURADO", se podía leer al lado.

Ahí no quedaba la cosa, porque en medio de ese estado de melancolía, lanzaba un segundo mensaje, esta vez al lado de un vídeo, en el que se lamentaba por el hecho de que la apertura del museo en honor a Rocío siga paralizada. Y todos sabemos que el dardo que emitía con sus palabras, iba dirigido a la hija de La más grande, Rocío Carrasco, que se ha quedado sola en esta guerra familiar interminable.

"¡Qué injusto que esto esté cerrado aún! Un MUSEO que lleva 8 años sin que todas esas personas que adoran a ROCÍO, mi JURADO, se les prive de esa maravilla, que ella SOLO quería que su MUSEO estuviera en CHIPIONA.... su Chipiona! Por cierto... supermoderno a día de hoy, le pese a quien le pese", eran esas palabras que se han interpretado como un nuevo golpe a Carrasco.

¿Se dará por aludida? Y, lo más importante, dará la réplica. Es poco probable, puesto que sigue en silencio. Ni siquiera se ha pronunciado en público con esos ataques que perpetra su hija contra ella en las redes sociales de manera recurrente.