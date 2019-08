28 ago 2019 sara corral

El comienzo de 'GH VIP 7' está ya a la vuelta de la esquina. Hasta el momento, la única concursante confirmada era Mila Ximénez, la colaboradora de 'Sálvame', pero esta misma mañana a saltado la noticia del segundo confirmado, se trata ni más ni menos que de 'El Cejas', el youtuber de moda.

El exparticipante de 'Got Talent', que consiguió sorprender a Risto Mejide, no solo participará en este 'reality', si no que además está de estreno de una webserie que relatará la vida de un joven de la calle que llega a convertirse en 'influencer' bajo el nombre de 'Una vida de mierda'.

El joven Diego, que se hizo famoso por subir videos de parodia interpretando a un personaje, 'El cejas', se ha convertido en todo un fenómeno entre la juventud, de tal manera, que cuenta ya con más de un millón de seguidores en Instagram.

No sabemos como será el paso del cejas por la casa ya que esté se trata de su primer 'reality', lo que está claro es que nos dejará grandes momentos. Esperamos con ganas que comience 'GH VIP 7'.