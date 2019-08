28 ago 2019

La entrevista de hace una semana de Edmundo 'Bigote' Arrocet ha destapado la caja de los truenos. 'Sálvame' decía que sacaría unas fotos que demostrarían su deslealtad a María Teresa Campos e invitaba a Gemma Serrano, la otra protagonista de las imágenes, a plató. No solo eso, sino que esta se sentaba el sábado en el 'Deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita.

Allí, Gema hablaba de la venta de la casa de María Teresa, la intermediación de Edmundo y cómo este le había prometido una comisión si conseguían colocarla. Ponía sobre la mesa que la intención del cómico chileno era venderla por un precio muy superior al mercado para poder hacer este reparto... Y aseguraba que se había hecho fotos en casa de la comunicadora que no le iban a gustar.

Efectivamente, ayer en el programa de Telecinco daban fe de que entre esas fotos de Gema, dentro de casa de la Campos, había algunas que no estaban destinadas a la venta del inmueble y que, de verlas Teresa, no le iban a hacer ni pizca de gracia. Un análisis tras el que se daba paso a uno de los invitados estrella de la tarde: Alexis, hijo de Edmundo.

Este recordaba lo durísimo que había sido tener que ir conociendo a su padre a través de los medios de comunicación y no de manera directa. También recordaba ese día que compartió mesa con él y María Teresa, asegurando que no vio nada fuera de lo normal, que se comportaron como una pareja corriente. Eso sí, se pone en el bando de los que creen que no están enamorados y que simplemente tienen una vida cómoda así.

Eso sí, calificó a su padre como "mujeriego" y dijo de él que "no le importa traicionar a sus mujeres". Posteriormente aclaraba que, aunque alguna que otra infidelidad tiene su padre a sus espaldas, no cree que con María Teresa lo haya sido. Lo que sí cree que ha sido es "desleal", aunque solo sea por el flirteo con otras mujeres.