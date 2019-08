23 ago 2019

"Echo de menos tus besos y tus abrazos". Ella sotiene que son amigos, pero lo cierto es que los WhatsApp que desde hace años le manda Edmundo Bigote Arrocet a Gema Serrano, la mujer de la que el miércoles prometieron fotos con el cómico chileno que demostrarían que le estaba siendo infiel a María Teresa Campos, son de un flirteo más que evidente.

Porque no es lo normal mandar a altas horas de la madrugada canciones -puestas en la voz del propio Edmundo que derrocha arte para su 'amiga'- como el 'Te quiero, te quiero' -dos palabras que le dice a menudo en esos mensajes a Gema-, de Nino Bravo, o el 'What a wonderful world', de Louis Armstrong. Al menos, no si se tienen otras intenciones más allá de probarse ropa, que es en lo que sigue insistiendo Gema que ayudaba a Edmundo.

Porque, a pesar de que los colaboradores pensaban que iba a reconocer un 'affaire' con él, lo cierto es que Gema se perdió en vaguedades y percepciones personales, pero sí dio algunas pistas sobre las intenciones de Edmundo con ella. O con otras. Porque fue ella misma quien aseguró que, ese 'tirar la caña' que se puede observar en los WhatsApp, podría haberlo hecho con otras mujeres.

Serrano reveló que Arrocet jamás habla de su relación con María Teresa Campos con su círculo íntimo y que, habiendo coincidido en alguna ocasión, no se la ha presentado. Gema era tajante cuando se le preguntaba si creía que el humorista estuviera enamorado de la presentadora: "No". La respuesta era igual de rotunda que la de uno de los hijos de Edmundo, que en conversación telefónica con 'Sálvame' sostenía que para su padre era una relación cómoda. Sin más.

El encargado de dar los detalles de las entradas y salidas de Gema en ese pisito de soltero de Edmundo era Gustavo González, el 'paparazzo' que hizo guardia durante meses en la puerta para 'cazarle' en un renuncio. Habló de cómo aprovechaban cuando María Teresa estaba en su sección de defensora de la audiencia de 'Sálvame' para tener esos encuentros y que, en ocasiones, Gema salía con el pelo mojado. Esta negaba haberse duchado jamás en esa casa.

Sea como fuera, finalmente se mostraban esas fotos que llevaban anunciando desde el día anterior recogiendo el guante de Arrocet en su última entrevista en la que retaba a que, si había fotos con otras mujeres que no fuesen Teresita, se mostrasen. Bueno, realmente se mostró una recreación de las mismas debido a una llamada recibida por el programa recién empezada la tarde. Kiko Hernández explicaba que, la semana que viene, podrían contar qué era lo que había pasado. Quién había hecho esa llamada para impedir que se proyectaran las imágenes en el pantallón situado en el centro del plató.

En la primera de ellas, oculto tras la puerta de su piso de soltero, Edmundo le mira, con todo el descaro del mundo, la retaguardia a su 'amiga' mientras esta abandona su casa. En la segunda, que forma parte de esa secuencia, Edmundo se toca, de manera soez, los genitales mientras ve cómo Gema se aleja.

Gema Serrano observa la recreación de la foto en la que Bigote Arrocet se toca los genitales. pinit telecinco.

Si esto será o no suficiente para que María Teresa abra los ojos, no lo sabemos, pero las pruebas están ahí. Edmundo, al menos, tiene ojos para otra mujer que no es Teresita, aunque esta, según su versión, se haya resistido a caer en sus encantos.

