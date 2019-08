28 ago 2019

Desde que hace poco más de medio año Bea y Rodri, de 'GH 17', rompieran, se ha hablado mucho del asunto, especulando sobre qué les había podido llevar a dar ese paso. Sobre todo, cuando en ocasiones hemos visto cordialidad entre ellos posterior al momento de ese punto y final.

Pero ella se ha cansado. Ha sido en su canal de Mtmad donde ha decidido romper su silencio y explicar por qué rompieron y el dolor que siente a día de hoy, sobre todo, porque lo entendió como un periodo para coger aire y con esperanzas de volver, y cada vez que intenta un acercamiento, él le cierra la puerta.

"Cada uno tiene su verdad y yo voy a contar la mía porque estoy cansada de que se juzgue mi vida sentimental. Hace siete meses Rodrigo y yo decidimos darnos un tiempo para darnos espacio y desconectar", comienza antes de añadir: "Me llevé la sorpresa de que no fue así. He intentado tapar todo y ya me he cansado hasta el punto de tener que contar lo que yo he vivido realmente delante de una cámara".

Llegué a pensar que había sido todo una mentira"

Ella tenía esperanzas de restablecer el orden, así que... "Hice todo lo que pude, fui mas de tres veces a Madrid, se nos ofreció un 'reality' que yo quería aceptar porque pensaba que podía ser nuestro último cartucho para demostrar lo que sentíamos el uno por el otro, y tampoco se fue a ese 'reality'. A día de hoy me parece genial", prosigue su relato.

Bea se desahoga ante la audiencia de su espacio online: "Decepción, dolor, rabia… Llegué a pensar que había sido todo una mentira". Sí, llegó a pensar que no había vivido una relación honesta, a pesar de que parece no poder quitarse de la cabeza a Rodri.

"Fui con una maleta vacía para seguir cogiendo cosas de casa que todavía me quedaban y compré una tarta y dos velas. Fui a su casa, me abrió su compañero de piso y entré al cuarto con las velas encendidas. Me senté en la cama y le esperé porque no estaba. Cuando entró, lo primero que me dijo fue que para qué llevaba esa maleta", explica sobre uno de los momentos más duros que vivió en este proceso.