29 ago 2019 sara corral

Aurah Ruiz ha vuelto un jueves más a dar un nuevo capítulo de su canal 'Original Aurah' en Mtmad. Esta vez, la exconcursante de 'GH VIP' ha aprovechado la ocasión para hacer un repaso por sus piercings y tatuajes contando su significado y relación. Y mostrado uno de los más esperados, el que se hizo con el padre de su hijo, Jesé Rodríguez.

La canaria ha comenzado a descubrir y desvelar los secretos más ocultos de sus tatuajes, pero, cuando ha llegado al que se realizó con el padre de su hijo, Jesé Rodríguez, su cara y su mirada han cambiado. "Ay mi bebé", dice el tatuaje que Aurah lleva escrito en el cuello. "Me lo hice por amor y significa bastante", ha comenzado diciendo.

"Nos lo hicimos los dos en un hotel de París a donde vino el tatuador. El lo lleva en el antebrazo y eligió el lugar donde tenía que hacerlo yo", ha seguido contando. "Ahora podría decir que es por Nyan, mi hijo, pero ambos sabemos que no. Así que no creo que me lo quite", sentenciaba.

Ahora la canaria y el exfutbolista está en plena guerra tras los problemas que el hijo de ambos tiene y la falta de ayuda y desinterés que Jesé tiene hacía el pequeño, según ha declarado Aurah. Sin embargo, es evidente que entre ellos existió un gran amor, y que aun con el paso del tiempo, se le sigue poniendo una nudo en el estómago cuando habla de él.