Angelina Jolie toma las riendas de su vida con éxito tras su divorcio con Brad Pitt, el proceso de separación de bienes y custodia de sus hijos, y la dura despedida de su hijo mayor Maddox que empieza su etapa universitaria. Por si fuese poco con interpretar a la mala malísima Maléfica, se prepara una súper heroína de Marvel. Pero lo más importante va a ser su nuevo canal de Youtube donde va a resaltar una de sus cualidades más fuertes: el activismo.

Después de que lo hiciese la mismísima Victoria Beckham y Naomi Campbell, se suma Angelina Jolie al reto de Youtube. Sin embargo, a diferencia del resto de celebrities, Angelina que no tiene ni Instagram, va a dedicar su canal a hablar de las cosas que ella considera que deben importarle al mundo.

Jolie ha resumido en el nuevo vídeo de su canal de Youtube, uno de sus últimos discursos en Naciones Unidas para ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa donde habló de igualdad de género y la defensa de derechos de la mujer y los refugiados. Y, por si fuera poco, en su segundo vídeo recopila el discurso organizado por 'The Hollywood Reporter' donde habla de la mujer en la actualidad.





La actriz está más transparente que nunca en esta nueva etapa de su vida: "Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, no me he sentido con la suficiente fuerza. Pero hay algo que, cuando no te sientes fuerte, te hace seguir adelante", declaró al portal 'E! News' donde también confesó que se refugiaba en su nuevo personaje de Marvel, Thena: "A veces te sientes deprimida y tienes que levantarte. Ahora mismo, estoy entrenándome duro para poder interpretar a Thena y ella es muy positiva... tan saludable y tan agresiva que a veces pienso 'esto no va a funcionar'. Pero tienes que seguir y presionarte para hacerlo".