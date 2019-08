29 ago 2019 KAmila Barca

¡Ari ha dado un notición en sus redes sociales! La hija de Fortu que conocimos a fondo en 'Gran Hermano 12+1' ha anunciado su segundo embarazo súper emocionada. Y más pronto de lo que esperaba pues la emoción no le ha dejado que pasase ni el primer trimestre, el que considera "el más delicado".

Ariadna ha cambiado tanto que está irreconocible desde que la vimos por primera vez. Y parece que su vida va a seguir cambiando. Es ya mamá de una niña llamada Nirvana y que es motivo para que estén de más de orgullosos los dos padres. Nirvana se ha aprendido hasta estrofas de sus artistas y grupos favoritos como Red Hot Chili Peppers y tiene un perfil de Instagram para ella sola.





Ambos padres están súper emocionados y no han querido esperar para dar la noticia: "Quería esperar un poquito más para contároslo, porque ya sabéis, el primer trimestre es el más delicado, estoy de poquito y bueno.... Nunca se sabe lo que puede pasar, pero llevo días con muchas ganas de compartirlo con vosotros y todos los que me queréis y apoyáis siempre tanto.... Así que bueno, ya lo sabéis, ¡mobilitattoo y yo vamos a ser de nuevo papás! Os iré informando de todo y haciendo muchos vídeos. Quiero que me acompañéis durante estos 9 meses", escribía la hija de Fortu en su publicación de Instagram.

Después de compartir con sus seguidores sus extremos cambios físicos, ahora parece que Ari va a utilizar sus redes sociales para compartir todo su embarazo. Como siga los pasos de Laura Escanes, terminaremos obviando que son 9 meses.