29 ago 2019

Compartir en google plus

¿Hace cuánto que no sabemos nada de Pepa Flores, Marisol? ¿Hace cuánto que no se ve una foto de ella? Ayer, de lo segundo nada de nada -nos referimos a imágenes actuales-, pero sí pudimos escuchar, en boca de su hermana, un mensaje que tenía para los telespectadores de TVE.

Anoche se emitió una nueva entrega de 'Lazos de sangre', en esta ocasión, dedicada a la propia Pepa Flores. No ha participado. Pero sí, a través de Vicky, su hermana, quiso dejar claro que ella sigue siendo Marisol, que el personaje jamás ha desaparecido.

Marisol sigue viviendo en mi hermana"

"Hay una leyenda negra que dice que Pepa Flores mató a Marisol. No es cierto. Es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Pepa Flores está muy agradecida a Marisol. Mi hermana me ha pedido encarecidamente que recuerde que ella no ha matado a Marisol: Marisol sigue viviendo en ella", eran las palabras de Vicky.

Vicky, la hermana de Pepa Flores, en 'Lazos de Sangre'. pinit tve.

Quien también apareció en pantalla y habló de ella fue su hija Celia, que siguió los pasos musicales de su madre. "Somos una familia muy unida. Hay mucho respeto. Mi madre nos ama y nosotras la amamos a ella. Somos una piña", explicaba mirando a cámara.

Desde hace 30 años, Marisol vive retirada de la vida pública en Málaga, la ciudad que la vio nacer. Ayer, hizo una pequeña excepción rompiendo su silencio, pero solo para hacer esa aclaración y acallar las leyendas que han circulado en torno a su personaje.