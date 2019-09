2 sep 2019

Compartir en google plus

A finales de la semana pasada, con unas fotos desde Benidorm con su madre y su tía, Belén Esteban anunciaba que sus vacaciones llegaban a su fin. Unas semanas en las que ha tenido tiempo de pasar tiempo con sus familiares, con su marido y hasta con sus amigos. La colaboradora reaparecía, con las pilas cargadas, este fin de semana.

Y ya sabemos que, cuando vuelve de cualquier temporadita alejada del foco, siempre trae bajo el brazo algo que echarnos a la boca los periodistas del corazón. Esta vez, no iba a ser menos. Fue en 'Sábado Deluxe' y ante su compañera María Patiño donde anunció que va a haber una segunda boda con Miguel Marcos.

Han pasado dos meses desde esa boda por todo lo alto, pero su marido le ha pedido renovar los votos y ya están preparando una celebración que tendrá lugar en Paracuellos del Jarama. Me hace mucha ilusión que la gente sepa que mi marido me ha pedido que me case con él por la iglesia", decía al borde de la lágrima la colaboradora de Telecinco.

"Ya estamos arreglando los papeles y me pienso casar en la iglesia de Paracuellos del Jarama", añadía antes de dejar claro que sus compañeros, en esta ocasión, tendrán que conformarse con las fotos que ella les envíe, porque va a ser una celebración más íntima: "Irá todo mi pueblo, será una boda de familia e íntimos amigos".

Belén, además, acallaba los rumores que habían surgido durante su ausencia con respecto a una posible salida de 'Sálvame': "Es verdad que 'Sálvame' es intenso, más el 'Deluxe', más los debates, pero yo no puedo dejar de trabajar, yo tengo que trabajar".

Y, por supuesto, hablaba de la ejecución del desahucio de Toño Sanchís, noticia que saltaba el pasado miércoles y de esa nueva denuncia que va a interponer contra este y su mujer y que puede suponer que se embolse otros 100.000 euros. "En septiembre vamos a presentar una demanda de responsabilidad a los administradores contra Toño y Lorena, una querella criminal por alzamiento de bienes, falseamiento de cuentas anuales, insolvencia punible y administración desleal", explicaba.