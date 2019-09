2 sep 2019

La relación entre Diego Matamoros y Makoke ha sido, desde hace unos años, muy tensa. Hemos asistido a enfrentamientos públicos y a cruce de acusaciones entre la que fuera mujer de Kiko Matamoros y el hijo del colaborador de 'Sálvame'. Pero, quizás, nunca habíamos estado ante una situación tan desagradable como la de ayer por la tarde en 'Viva la vida'.

Como es sabido, ella es colaboradora del espacio de Telecinco, pero durante el tiempo que Diego estuvo en plató, ella permaneció siguiendo la entrevista en una sala lejos de donde se estaban desarrollando los hechos. Fue él quien se negó a compartir espacio físico con ella y, a la vez que explicó los motivos, amenazó con interponer una querella si no rectificaba unas palabras que había pronunciado refiriéndose a él.

Diego le exigía una rectificación pública de las últimas declaraciones que había realizado sobre él, advirtiendo que, en caso contrario, tomaría medidas legales. Le daba un plazo: esa misma tarde aprovechando que estaba en 'Viva la vida'. De no hacerlo, aseguraba que interpondría una "querella criminal" donde le pediría "dinero y cárcel".

Y parece que, si no iba de farol, ya puede ir preparando el procedimiento judicial. Tras la salida de plató de Matamoros, entró una Makoke sin ninguna gana de dar su brazo a torcer, aunque sí dio alguna muestra de arrepentimiento.

"Sí que es verdad que yo conté lo que he vivido, me arrepiento lo que he contado a los colaboradores pero no le voy a pedir perdón porque públicamente no he contado nada. Que me lo pida él a mí", era su última palabra. Veremos cuál es la de Diego y si cumple su amenaza de llevarla ante el juez.