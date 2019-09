2 sep 2019

Los testimonios de los famosos sobre situaciones complicadas pueden ser de ayuda a quienes están atravesando por una situación similar. En el caso de Lola Ortiz, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', hablamos de los malos tratos que sufrió en el pasado, que había mantenido ocultos hasta el momento y que ha decidido revelar en su canal de Mtmad.

"Vivía en Fuerteventura y tenía unos 18 o 19 años. Fue una relación de verdad, de dos años", comenzaba antes de ahonda en detalles mayores sobre el episodio más negro de su vida. "Al principio todo era increíble y súper bonito y nunca pensé lo que vendría después", explicaba antes de contar la cantidad de insultos que recibía, dejando claro que nunca hubo violencia física.

Lo que sí parece que hubo fue infidelidades. Lo descubrió porque sufría infecciones de orina cada mes y fue su doctor el que le puso sobre la pista. "Yo tenía infecciones cada mes y mi médico me dijo: '¿Te acuestas con otra persona? Porque esto no es normal'. Yo estaba segura de que no, por lo que me dijo: '¿No crees que tu pareja se acuesta con otras?'".

Ahí fue cuando no aguantó más y puso el punto y final a una relación que la marcó en sentido negativo. "No era mi culpa, yo estaba con un pedazo de cabrón", zanja en ese vídeo que le ha servido de desahogo ante su audiencia.