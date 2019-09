2 sep 2019 sara corral

El último incidente en el concierto de Omar Montes ha traído cola. Y es que el ganador de 'Supervivientes 2019' ha asegurado no haber cobrado uno de los bolos que tenía contratados en un pueblo llamado Peñarrolla, pero además, parece que los altavoces no funcionaban. Tras esperar para encontrar una solución, pero no encontrarla, Omar ha decidido subirse al escenario y cantar acapella por todos sus fans, que ya habían pagado la entrada.

Y así he tenido k cantar... no funcionaban los altavoces ni nada y no me han pagado pero la gente no tiene culpa NOS HAN ESTAFADO EN PEÑARROLLA PERO AÚN ASÍ NOS LO HEMOS PASADO BIEN OS CAMELOOO Y OS COMO EL CORAZÓN A TODOS pic.twitter.com/bjFE5sdIAo — (@omarmontesSr) September 1, 2019

"Y así he tenido que cantar. No funcionaban los altavoces, y no me han pagado, pero la gente no tiene culpa. Nos han estafado en Peñarrolla, pero aún así, nos lo hemos pasado bien. Os camelo y os como el corazón a todos", escribía el cantante

La publicación y su cuenta personal de Twitter se llenaban de mensajes de apoyo, admiración y agradecimiento hacía Omar. "No hay palabras para describir tu humildad, eres increíble", "Eso si que es querer a los fans, otro ni se habría subido a cantar", o "Eres un crack", eran algunos de los comentarios que podían leerse.

Pese a los problemas, Omar ha sido apoyado hasta el fina por todos sus seguidores y amigos. El joven está viviendo uno de los momentos más plenos de su vida, sobre todo en lo profesional, donde está creciendo y alcanzando cada vez más fama