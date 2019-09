3 sep 2019

No se lo había contado ni a su madre, que se ha enterado por las redes sociales, pero lo cierto es que parece que ha sido la insistencia de ella, la mismísima Ana Obregón, lo que ha provocado que Álex Lequio se haya puesto en manos de un especialista para someterse a un pequeño retoque y mejorar su salud bucodental y su sonrisa.

El joven ha mostrado esa nuevo aspecto de sus dientes en su cuenta de Instagram. "'¡Niño, arréglate los piños! ¡Niño, tienes menos mordida que un hámster!'. Niño niño niño. Pues el niño ha encontrado la solución. Además es una solución sacada del futuro", comienza a escribir Álex ante sus 'followers'.

Lequio explica cómo ha estado bastante tiempo dando vueltas para dar con la mejor solución, hasta que dio con la clínica que le ofrecía lo que buscaba. Además, aprovecha para explicar todo el proceso que ha seguido hasta conseguir ese resultado final que perseguía y del que está tan orgulloso como para alardear públicamente.

Como decíamos, su madre le afeaba que no se lo hubiese dicho en casa. "¿Y me tengo que enterar por Instagram? ¿Por qué no se lo cuentas a tu madre? Yo quiero", escribía Ana entre los comentarios junto a esa imagen en la que Álex sonríe y demuestra, no solo que se ha hecho un retoque estético, sino que, además, la salud le ha dado una tregua.