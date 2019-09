AM. Cárdenas

3 sep 2019

Compartir en google plus

Helena Resano, periodista, natural de Pamplona (Navarra), presenta la edición de las 14.00 horas de la Sexta Noticias, además de escribir para el periódico digital InfoLibre. Anteriormente pudimos verla en los informativos de TVE y en Telecinco. Ha presentado el programa especial del Mundial de Fútbol 2006 y retransmitido la boda de los Príncipes de Asturias. Ha sido galardonada con dos Antenas de Oro y un Micrófono de Plata.

En su libro, 'La trastienda de un informativo', invitaba a los lectores a conocer cómo se preparan las noticias que nos ofrece cada día. Helena nos ha citado en los estudios de La Sexta. Llega acompañada de Owei, de quien me cuenta que es el mimado de la casa y, en sus gestos, noto lo mucho que le quiere.

Corazón ¿Quién es Owei?

Helena Resano Tiene seis años y es un bichón habanero.

C. ¿El suyo fue un encuentro fortuito?

H. R. Llegó a nuestras vidas por la insistencia de mis hijos. Hemos tenido pajaritos, peces, conejos, pero tanto reclamaban tener un perro, que aunque mi marido (Aitor Aristegui) no estaba muy animado, llegó un momento en que le dije: vamos a claudicar.

C. ¿Cómo lo encontraron?

H. R. Unos amigos tenían un perrito de un criadero de Girona y nos comentaron que esta raza era perfecta para los niños y para nosotros, que viajamos mucho. Y fuimos a por él.

C. ¿Quién le puso el nombre?

H. R. Era el que tenía y no se lo quisimos cambiar..

C. ¿Cómo fueron los inicios de la convivencia?

H. R. Yo nunca he tenido perro. Para mí ha sido un reto, porque a mi hermana, cuando éramos pequeñas, le mordió uno mientras yo estaba con ella. Fue impactante. Por este motivo siempre me han dado un poco de miedo, porque no sabía cómo tratarlos. Desde que le vimos ha sido una relación de amor, todos hemos establecido otro tipo de relación con los animales.

C. ¿Se refiere a que sus hijos (Emma, de 16 años y Pablo, de 11) han asumido algunas responsabilidades con la llegada de Owei?

H. R. Sí. Además, cuando por la tarde llegan del colegio y salimos a pasear con Owei, a mí me sirve de excusa para hablar con ellos de cosas que a lo mejor no han sabido o no han querido contarme, y paseando y jugando con el perro, lo hacen. Están en la adolescencia.

C. Me comentaba que viajan mucho. ¿Siempre lo llevan con ustedes?

H. R. Claro. Las vacaciones las diseñamos en función de Owei. Vamos a sitios donde le podamos llevar. Nos encanta ir a Francia porque hay mucha libertad, le dejan entrar en la mayoría de los sitios, incluso en los supermercados. Es uno más de la familia y queremos compartir nuestra vida con él. En España nos queda mucho camino por recorrer y eso da mucha pena.

·n los informativos hay una responsabilidad que pesa más que los datos"

C. ¿Hace ejercicio?

H. R. Vamos mucho a la montaña porque allí le dejamos suelto. Le encanta correr, es muy gamberro.

C.

La mayoría de los animales de compañía tienen preferencia por algún objeto para jugar, ¿cuál es el de Owei?

H. R. Todas las noches, cuando ya hemos cenado y estamos sentados, nos trae su peluche, que era de mi hijo y se adueñó de él. Me lo trae a mí para jugar.

C. ¿Siente debilidad por usted?

H.R. Esto podría ser significativo y puedo pensar que sí la tiene, pero Owei es muy miedoso y cuando está con muchos perros y se encuentra inseguro, se va al lado de mi marido para que le proteja, es por él por quien siente debilidad. No se lleva bien con los de su especie, con esto tenemos un problema, en cambio con la gente es muy sociable y cariñoso…

C. ¿Está segura de que su marido no utiliza alguna estrategia de seducción para ser el preferido de Owei?

H. R. Bueno, cuando comemos siempre le da alguna cosilla. A mí no me pide nada, es una costumbre adquirida que tenemos que quitarle, porque no es bueno. Tiene que comer su pienso.

C. Helena, hablemos de su trabajo. Cuando se sienta frente a la cámara, ¿siente la tentación de dar su opinión?

H. R. Lo importante es contarlo bien, contar lo que ha pasado y cómo ha pasado de una forma rigurosa. Creo que el mal de esta profesión es que hemos convertido el periodismo en demasiado opinativo.

C. En los informativos, ¿se viven los datos de audiencia con tanta intensidad como en el resto de los programas?

H. R. Se vive de otra forma, se analiza la curva, pero no nos guía. Hay cosas de interés que hay que dar y que sabemos que no van a funcionar en audiencia, pero es importante y relevante. Hay una responsabilidad que pesa más que ese dato.

C. Las mujeres vivimos momentos convulsos. En algunos medios, sobre todo públicos, están dando cursos formativos para abordar el lenguaje sobre la violencia machista, maltrato, violaciones… ¿Es suficiente?

H. R. Deberíamos hacer de una manera más pausada todo lo que sea volver a pensar sobre cosas que nos parecen obvias pero a las que no prestamos demasiada atención en el día a día, pero que están ahí.

C. He leído que le gustaría presentar un programa de entrevistas, ¿es así?

H. R. Sí, pero Jordi Évole me lo quitó cuando entrevistó al Papa Francisco…

C. ¿Quién sería su primer invitado?

H. R. Sería muy interesante escuchar a la Reina Letizia hablar sobre temas que interesan a la sociedad y, en el plano internacional, a Obama para ver cómo ve la política de Donald Trump.

C. Hablando de la Reina Letizia, usted la sustituyó en TVE. ¿Qué supuso para Helena Resano ese cambio?

H. R. Sabía que iba a tener mucha presión y expectación. Tenía muchos paparazzis detrás de mí, pero mi vida era muy plana y tranquila. No tengo la sensación de haberlo vivido bajo presión.

C. ¿Puede desvelarme algún secreto sobre 'La trastienda de un informativo'?

H. R. No quiero dar pistas, mejor que lean el libro.