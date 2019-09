4 sep 2019

Kristen Stewart es de las que hace, libremente y sin dañar a nadie, lo que le da la gana. Así que no es de extrañar que no cediera a las presiones que recibió en Hollywood para que dejara de salir de la mano de su novia a la vista de todos, sin ceder a un auténtico chantaje, que es a lo que la querían someter.

La actriz ha explicado, sin tapujos, las presiones a las que fue sometida para que ocultara su bisexualidad. Lo ha hecho en una entrevista en la revista 'Harper's Bazaar'. "Me dijeron: 'Si quieres hacerte un favor, deja de salir de la mano de tu novia en público. Podrías conseguir un papel en una película de Marvel".

En Hollywood no les gusta que te identifiques con la etiqueta de lesbiana"

Stewart, simplemente, hizo oídos sordos y, ahora, lanza un mensaje a aquellos que trataron de silenciarla para que viviera su sexualidad en secreto: "No quiero trabajar con personas así". Y añade: "Me asesoraban desde una mentalidad de la vieja escuela, que es: quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que te identifiques con la etiqueta de lesbiana".

Kristen, que saltó a la fama gracias a su interpretación del papel principal en la saga 'Crepúsculo', mantuvo una relación sentimental con su compañero de reparto Robert Pattinson. Un romance que se truncó cuando cuando ella le fue infiel con el directo Rupert Sanders y las imágenes salieron a la luz.

Tampoco le ha importado ser retratada con mujeres. Desde Alicia Cargile -la primera de ellas-, hasta la última, Sara Dinkins, pasando por la cantante francesa Soko. Porque tiene muy claro que el amor es libre, algo que no debería tener que explicarse en pleno siglo XXI.