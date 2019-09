4 sep 2019 sara corral

Compartir en google plus

A pocos días de la boda de Marta Pombo (hermana de María Pombo) , y Luis Gímenez, unas fotos , unos videos y unas supuestas conversaciones han hecho tambalearse todo por una supuesta infidelidad por parte del empresario, algo que han querido aclarar.

Marta, que no aguantaba más la presión, decidió hablar a través de un par de videos colgados en su cuenta personal de Instagram, donde decía: "Últimamente se están pasando unas fotos de un chico que se parece mucho a Luis con una chica. No es él, porque Luis tiene un tatuaje en el brazo y este chico no lo tiene. Tampoco viste así ni tiene esa ropa".

Pero los comentarios y mensajes de algunas personas la han hecho estallar. "Sois unas paletas comesalchichas amargadas de mierda. Dicen que una de ellas se ha 'pillado' a Luis. Mentira, obviamente, porque quieren su minuto de gloria y su historia no hay por dónde cogerla", sentenciaba la joven bastante dolida y enfadada.

Luis, por su parte, no ha querido manifestarse mucho al respecto y ha tenido poco que argumentar a estos hechos. Simplemente a compartido una bonita foto de ambos, acariciándose las manos en una puesta de sol.