1 jun 2019

Si ya fue sorpresa enterarnos el pasado agosto que María Pombo se casaba, también lo fue ver que su hermana mayor Marta Pombo también contraerá matrimonio este año. Sí, la familia tiene muchos motivos para celebrar, y especialmente en el amor... Así que si ya te hablamos de la pedida de mano donde María escogió un bonito vestido, ahora toca babear con la joya que ha elegido para este momento tan especial donde su hermana es la protagonista indiscutible.

La influencer, que contraerá matrimonio el próximo 22 de junio, no ha podido faltar a este momento tan especial y para la ocasión ha escogido un vestido color amarillo pastel con escote a pico de Sophie and Lucie. Esta firma de moda es una de las favoritas de las fashionistas, y últimamente de María a juzgar por las numerosas veces que la ha elegido. Se trata del diseño camisero con solapa en color vainilla que está disponible por 229 euros. Ella lo ha levado a una pedida, pero tú puedes usarlo también para un bautizo, boda, graduaciones... ¡Es ideal para cualquier evento!

María Pombo con vestido de Sophie and Lucie. pinit d.r.

Para completar el look María Pombo lleva unas cuñas de Bimani por Diplomatic, a juego con el look y especialmente con el cinturón, que es del mismo tono. Nuevamente nos ha dejado con la boca abierta con su buen gusto a la hora de vestir y muy probablemente le copiemos este maravilloso look. ¡Es ideal para el entretiempo! En la web de la firma hay muchos más modelos que te sonarán de vérselos a las influencers.