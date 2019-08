19 ago 2019 sara corral

Compartir en google plus

Víctor Sandoval ha sufrido mucho durante los últimos años por su expareja, Nacho Polo. Tal fue así, que la polémica, el drama y las broncas saltaron de la pantalla hacía los juzgados donde ambos tomaron recursos legales. Tras años de peleas, el viernes se dio la resolución, algo que Víctor no podía creerse y que hizo que explotara en pleno de directo en 'Sálvame', la justicia dio la razón a Nacho.

"Postureo, ahí lo dejo. Me voy a callar porque no quiero decir ningún insulto pero vamos. Si estás donde estás es gracias a mí. Tienes todo lo mío", comenzaba diciendo en colaborador bajo la atenta cautela de Carlota Corredera. Casi entre lágrimas, el exconcursante de 'Gran Hermano' se dirigía a la colaboradora diciendo: "Es que me afecta, estoy como una rata rabiosa y babeo".

Mirando a cámara y tratando de zanjar el tema, Víctor sentenció así: "El pasado me persigue, cuidado que el que te va a perseguir a partir de ahora soy yo.Como dice mi hermana, ni mi familia, ni mis amigos, ni la gente que me quiere te va a perdonar, que te perdone Dios, porque si existe Dios lo vas a ver de cerca".

Para intentar levantar el ánimo del colaborador, el programa le regaló dos llamadas en directo: de su hermana y de su sobrina, quienes coincidían en opinión, Nacho Polo era un ladrón. Y así lo dijeron: "Víctor se vino con una mano delante y otra detrás y perdió todo, todo es todo. A Nacho no se le puede perdonar. Otra cosa es que digas: que haga lo que quiera con su vida. Pero vamos"

Más sobre Víctor Sandoval...

- Nuevo revés judicial para Víctor Sandoval

- Víctor Sandoval ataca a Marta Roca por su traición a Chelo García Cortés

- Víctor Sandoval se coloca un balón gástrico: este es el peso que quiere perder