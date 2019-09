5 sep 2019

Sucedió junto a una foto en la que Marta Hazas tan solo celebraba que estrenaba nueva serie: 'Pequeñas coincidencias'. Una ficción de Antena 3 que, para algunos, no es políticamente correcta del todo. Concretamente, para una usuaria de Instagram que la tildó de machista y que choco de manera frontal con la respuesta más dura de Hazas.

"Me parece una serie supermachista, creo que hay cosas con las que no se puede bromear porque hay mucho daño detrás. No es humor inteligente, es insulto gratuito", comentaba la espectadora, que aportaba ejemplos del lenguaje empleado para sostener su tesis.

Ahí entraba al ataque la actriz: "No es machista porque no pone a los hombres por encima de las mujeres. No juegues tú con temas serios. Los ofendiditos me la fuman. Nadie dice que ese personaje sea un ejemplo ni el más majo diciendo esos comentarios. No es catequesis". Y añadía: "Que se ofenda quien quiera. Pero machista no te lo consiento. Porque no lo consiento en mi serie".

¿Quedaba la cosa ahí? No. la usuaria contraatacaba: "Llamarme ofendidita y decir que te la fumamos... pues no lo veo educado". ¿Se callaba Hazas? Tampoco. Así respondía de nuevo: "Pues eres ofendidita, por favor y gracias. ¿Así mejor? Ojito a lo que llamas machismo que es muy serio. Como mujer me ofendes".

Y zanjaba esta discusión: "Ofenderse porque te llamen ofendidita es ser ofendidita nivel dios. A ver si ahora una mujer no puede replicar a otra. Y te recuerdo el capítulo de la joven que le da cera por vieja y... Pero en fin, que hoy contesto porque me importa mucho y he hecho mucho esfuerzo. Y no soporto que se utilice mal la palabra machismo. Craso favor".