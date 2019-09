5 sep 2019 sara corral

Compartir en google plus

Risto Mejide está esperando con ganas e ilusión a su primera hija con su mujer, Laura Escanes, Roma. El presentador está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, donde tiene varios frente laborales abiertos, que sin duda, van a causar conmoción.

Esta semana, el presentador ha llegado al millón de seguidores en Instagram, y ha decidido celebrarlo por todo lo alto, con un desnudo integral que ha dado mucho de lo que hablar.

"Y para celebrar el millón de seguidores en Instagram, ahí lo tenéis, mi desnudo integral. Os he puesto una foto vestido antes, para que podáis volver enseguida y así no generar traumas innecesarios. Un millón de gracias a todos, de veras. El mérito no es llegar al millón de seguidores. El mérito está en haberlo hecho con esta cara. Se os besa", escribía en su última publicación.

Risto ha mostrado su parte más oculta, sus ojos. Siempre bajo unas lentes, el futuro padre ocultaba parte de su rostro y de su personalidad al público. Sin embargo, ahora se ha mostrado más transparente que nunca.

La publicación se ha llenado de diversos comentarios entre los que se podía leer: "Mucho mejor, pareces más joven", "Estás sembrao", "Que Risto tiene ojos" o "Últimamente te has ido desnudando sin tú ni siquiera pretenderlo o saberlo". Enhorabuena Risto, disfruta de tu momento.