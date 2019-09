6 sep 2019 Kamila Barca

Belén Ro ha tenido que explicar uno de sus comentarios más incómodos en televisión. La colaboradora de 'Sálvame' dice que las críticas desde que estuvo en 'Gran Hermano', le dan exactamente igual pero lo que han dicho los televidentes habituales no ha sido moco de pavo.

Lo que piense la gente de mí en general me importa una mierda" Belén Ro

Resulta que Belén Ro hizo un polémico comentario. La colaboradora dijo que ella cuando iba a su restaurante de cabecera tenía una mesa en la que se sentaba siempre desde hacía 14 años. Entonces, si ella va al restaurante y reserva nadie puede estar sentado en su mesa. Pero, con tono irónico según apunta ahora, ella dijo que levantaba a la gente de la mesa. Esto no le gustó a la audiencia.

"Se me acaba de romper el corazón al escuchar a Belén Rodríguez comentar que deja que el camarero levante a la gente de su mesa para sentarse ella. Si me pinchan no me sacan sangre. Se me ha caído un mito. La creía una chica más sensata", decía una de las espectadoras de 'Sálvame'. El resto de llamadas al programa fueron similares: "Eso es de tener poca vergüenza"; "¡Pero esta mujer qué autoridad va a tener después para hacer comentarios sobre alguien!"; "Me parece una periodista impresentable".





"Quiero empezar diciéndole a los espectadores que a mí lo que piense la gente de mí en general me importa una mierda, en serio. Lo digo de verdad. Lydia lo sabe porque yo lo pasé muy mal con las opiniones de gente cuando 'Gran Hermano' y decidí vacunarme. A mí no me importa nada lo que puedan decir de mí. Sólo me importa la opinión de la gente que me quiere y que yo quiero", dice la colaboradora que ha pedido perdón por el malentendido igualmente.

"Respecto a la mesa quiero pedir perdón a mi amigo Rubén del Mercado de la reina. Voy al Mercado de la reina hace 14 años. Soy cliente habitual. No se me puede tachar de clasista porque soy cliente habitual. El dueño es muy amigo mío y yo le llamo y le digo "Rubén, ¿tienes mi mesa?". Es por supuesto broma, absolutamente broma, que yo levante a la gente de su sitio. Pensaba que la gente lo entendería pero no tiene sentido del humor. Yo no levanto a nadie. Yo reservo mesa con tiempo y voy a comer allí". ¿Hacéis vosotras lo mismo?