7 sep 2019 Kamila Barca

Kim Kardashian ha desatado las alarmas entre sus fan por una nueva enfermedad. El avance de la nueva temporada de 'Keep up with the Kardashians' es más que prometedor y en él parece ser que Kim va a hablar de algo más personal todavía, una nueva enfermedad.

Después de 17 temporadas las Kardashian siguen teniendo con qué sorprendernos y enganchar a su audiencia. Pero esta vez las noticias no son buenas. La más famosa de las Kardashian, Kim, expone de nuevo su salud y avanza en el tráiler de su reality que está haciéndose pruebas porque se siente mal y puede que padezca otra enfermedad que afecta a sus huesos.





VER 24 FOTOS El antes y el después de los famosos que se han retocado la cara

"Siento esto en mis huesos. Probablemente tengo lupus", dice Kim tal y como apunta el portal 'Quien'. Su madre quiere mantener la calma y no ser negativa e insiste Kris Jenner: "Mantengámonos positivos hasta que obtengamos algunos resultados". Pero ante una situación como esta es más que complicado para la familia.

Hace unos días Kim Kardashian reconocía en una entrevista para 'Vogue' que, aunque esté sobreexpuesta en sus peores momentos también, no le importa y nunca se arrepentirá de ello. ¿Cambiará esta enfermedad algo? La enfermedad conocida como Lupus ha afectado también a otras celebrities como Selena Gomez. Es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error.

Kim ya contó a sus fans que padecía psoriasis y ha intentado normalizar sus malísimos efectos de cara a la opinión pública. Especialmente porque es una enfermedad muy difícil de tratar y para alguien que vive de su imagen, es más difícil todavía de llevar. ¿Hablará claro también del Lupus si lo padece? Ojalá que no sea el caso…