Nacho Vidal acaba de dar todos los detalles de su verdadera enfermedad, el síndrome de Reiter. Ha confesado delante de una cámara los peores momentos de su vida, pero también cómo piensa reinventarse. Nacho Vidal ha decidido abandonar la industria del porno y no porque él no pueda seguir haciéndolo.

El actor tuvo que salir en su defensa para explicarle a todo el mundo que no tenía VIH, sida. Todo esto después de que se publicasen los rumores por un test de VIH que había dado positivo. Sin embargo, el test tenía un falso positivo porque Nacho Vidal tenía otro virus y alteró la prueba. Así lo explicó a todos sus seguidores. Ahora se ha sincerado también sobre por qué ha decidido abandonar la industria del porno y no ser productor ni siquiera.





"Estos en un momento en el que me quiero reinventar. Me tengo que reinventar. He intentado producir. Yo puedo producir porno porque soy productor. Solamente tengo que llevar la cámara, lo puedo hacer hoy mismo si quiero. Lo he intentado, pero no me sale. No me gusta lo fingido, no me gusta la mentira. Cuando yo he trabajado delante de una cámara siempre ha sido de verdad. Ha sido pasional, ha sido sexual, ha sido maravilloso. El poner una cámara ahí y poner a alguien delante de mí follándose a una chica y yo estoy viendo que todo es fingido, me produce náuseas. No puedo trabajar”, explica el actor que ha dedicado toda su vida a ello.

"Por eso decidí retirarme de la industria, porque no puedo trabajar, porque odio la falsedad. El porno en el que estamos inmersos hoy en día es una mierda, es todo mentira. Simplemente querer o intentar hacer una escena como las que hacíamos hace 10 años, 15 años es imposible. La prostitución, la viagra, las inyecciones en el pene, toda esa mierda que ha introducido el hacer más y más pornografía ha destruido toda la industria", sentenciaba pero asegura que "no es un juguete roto" y que sólo necesita ahora su casa y su comida para ser feliz. Nada más.