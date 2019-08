30 ago 2019 Kamila Barca

Nacho Vidal ha tenido que hacer frente a rumores de todo tipo, pero el peor de todo vino con una malísima noticia que hasta ahora no ha desmentido sinceramente. Según varias cabeceras que no llegaron ni a confirmar la información, Nacho Vidal tenía sida (VIH). El actor ha decidido hablar de los rumores sobre la supuesta enfermedad y explicar por qué empezaron.

"Yo tenía un test, con el que estaba trabajando. Ahora nos lo hacemos cada 15 días, cada 20 días. Es un test de gonorrea, sífilis, hepatitis, SIDA, etc. Mi test que estaba correcto y estaba rodando siete escenas. Rodaba muchas escenas seguidas para descansar luego (...) He puesto mi vida en juego muchas veces. Esto no es un trabajo en el que puedas entrar y salir de rositas. Es un trabajo en el que te juegas la vida cada vez que te acuestas con una persona que viene con un test", cuenta Nacho Vidal en un vídeo en Youtube en el que quiere explicar por qué vino la polémica.





El actor reconoce que es una vida y una profesión con riesgos, pero no sabía que también podía hacerse público lo más preciado, su privacidad. Para sorpresa del actor, tras la escena con una de las chicas, llamaron para comentarle que había algo que no iba bien. Le dijeron que salía positivo el resultado del test en VIH. E inmediatamente lo hizo público en un chat con productores para que se frenasen todos los rodajes.

"En vez de ponerme a llorar, ponerme histérico...como sé dónde estoy trabajando desde hace 25 años y sé que es lo que puede pasar, automáticamente le pedí a mi secretaria que mandara un mensaje a todas las chicas con las que había trabajado y había tenido contacto. El mensaje era el siguiente: A Nacho le ha salido positivo de VIH, por favor dejad de trabajar, haceros el test, entrad en cuarentena, hasta que sepáis que estáis bien. En el mismo momento que yo recibí la llamada el mensaje fue mandado a esas siete personas", explica.

Resulta que Nacho ha tenido que vivir con los rumores que publicaron todos los medios hasta el punto de recibir un mensaje de su hijo que ponía "Papá no quiero que te mueras" o que su madre se acostumbrase a que dijesen que tenía sida.