9 sep 2019

Fin de semana intenso en Telecinco con bien de contenido sobre los Ortega Cano, su hija, Kiko Jiménez y los entresijos de una relación que parecía tener más parches de los que el populacho pudiera imaginar viendo el panorama con distancia. Porque hemos conocido detalles de esa relación rota entre Gloria Camila y el joven de Linares, pero también ciertas pistas que podrían llevarnos a saber quién le contó a este que ella no le estaba siendo fiel.

Porque, además de las pruebas evidentes que él mismo tuvo al ver a su novia en actitud cariñosa con una actriz de la que no quiso revelar el nombre, Kiko es consciente de que hubo otras muchas veces que esta no le fue fiel. Bueno, lo sabe él y media España, porque un examigo de Gloria se encargó de airearlo en el plató de 'Sálvame' hace unos días, señalando a que en su lista de conquistas había, por ejemplo, un torero con el que pasó la noche al salir de 'Supervivientes' o un cantante al que se le acabó por poner nombre: Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo.

El sábado, en el 'Deluxe', Jiménez soltaba una de las muchas bombas que lanzó esa noche: él conoció todos los chicos con los que la que ha sido su pareja durante cuatro años le fue desleal gracias a un familiar de la propia Gloria que decidió contárselo para que obrase en consecuencia.

Desde entonces, se ha especulado mucho sobre quién sería esa persona del círculo de los Ortega Cano que habría querido abrir los ojos de Kiko. Y claro, después de escuchar a Ana María Aldón decir en 'Mi casa es la tuya' -emitido un día antes y grabado con pocas fechas de anterioridad a que se produjese la ruptura de la pareja- hablar del ex de su hijastra, no es de extrañar que hubiese sido ella...

Ana María le espetaba a Bertín Osborne, ante la posibilidad de que tuvieran que apartarlo de la familia en alguna ocasión, que a su Kiko "no me lo toques". Porque supieron generar una relación de cercanía que es una incógnita si se mantiene a día de hoy, pero que la convierte en sospechosa de haber sido quien dejase en evidencia a Gloria Camila, posicionándose del lado del que ya es su ex.