9 sep 2019 sara corral

Pilar Rubio lleva un verano de lo más movidito, y es que la periodista, que se casó a principios de temporada, ha vivido un verano de película rodeada de familia y amigos. Pero ayer fue un día más que especial, y es que la joven conoció a unos de sus ídolos, Alice Cooper.

"Ayer fue una de esas noches que me gusta llamar 'mágicas'. Conocer a Alice Cooper, uno de mis ídolos fue emocionante. Al principio estaba muy nerviosa, cuando tengo en frente a alguien que admiro y respeto tanto, no me salen las palabras. Luego estuvimos hablando con él y su encantadora mujer Sheryl Goddard un buen rato, nos explicó cómo sería el show de esa noche y se me saltaban las lagrimas de poder estar viviendo ese momento", comenzaba escribiendo la periodista en su cuenta personal de Instagram.

Y seguía contando: "No os imagináis la ilusión con la que Alice vive cada uno de sus conciertos. Se le veía tremendamente feliz después del show, dijo que se lo había pasado en grande. Admiro a la gente que ama lo que hace e intenta transmitirlo, para mí es toda una referencia de profesionalidad y amor por su trabajo".

Pilar ha vivido uno de los días más intensos y bonitos de su vida con su faceta 'fan' en máximo esplendor. Con la rutina a la vuelta de la esquina, la mujer de Ramos está cerrando un verano que, sin ninguna duda, no será capaz de olvidar.