9 sep 2019

Que Rocío Carrasco en una más en la familia Campos es algo que nadie puede poner en duda. La hija de Rocío Jurado siempre ha estado en los planes de María Teresa y sus hijas, de la misma manera que, a la inversa, Rocío también ha contado con ellas en los eventos más importantes de su vida. Y no han comprometido la información de unas y otras jamás.

Ni siquiera este fin de semana, cuando en el plató de 'Viva la vida', con Terelu como colaboradora, se hacía un repaso por la vida de Carrasco y se llegaba a tocar el tema de sus hijos y esa relación inexistente que hay con su madre. Era Diego Arrabal quien se pronunciaba al respecto.

La respuesta de Terelu era clara y directa: "Yo no voy a hablar de nada de eso porque no me da la gana. Hay cosas que no voy a hablar ni aquí ni allá. ¿Quién soy yo para hablar de los hijos de otra persona?". Aunque el 'paparazzo' le insistía en que contase lo que sabía y dejase de defender a su amiga, esta era clara e insitía en que no lo haría, porque la propia Rocío le ha instado a que se esté "callada".

Ante la insistencia de Arrabal, Terelu acababa zanjado el tema: "Tú no me tienes que decir qué tengo que hacer, sobre todo cuando la protagonista me ha pedido que no lo haga". Unas palabras con las que demuestra, por enésima vez, que la relación va más allá de una amistad superficial.