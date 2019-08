5 ago 2019

"¿Tú me quieres, gitano?". Con esa pregunta, de buen humor y ante la audiencia de 'Sálvame', parecía que a mitad de la semana pasada Terelu Campos había dado por zanjado el malestar por las informaciones que habían sacado en el que fue su programa por la venta de su casa.

La pregunta se la hacía a un Kiko Hernández que le decía que sí y parecía que hacían las paces y que se terminaba un conflicto en el que, más que el contenido de la información, parecía haberle molestado la manera en la que se había dado la misma y el tono empleado mientras se explicaban las habitaciones del inmueble.

Sin embargo, este fin de semana asistíamos a un nuevo capítulo de esta historia. Porque Kiko acusó a 'Viva la vida' de haber manipulado el vídeo que le ofrecieron a Terelu y que provocó que saliera llorando del plató. Así que Sandra Barneda dio la cara por el programa que está presentado este verano y se emitieron de nuevo las imágenes para que se viera que no existía tal manipulación.

En medio de esta vuelta de tuerca para que 'Viva la vida' no quedara mal, Terelu volvió a recordar un tema que ya creíamos enterrado y le lanzaba una 'pullita' a Kiko: "Para mí escuchar de un compañero, con el que yo he tenido siempre una estupenda relación, que en un comentario haya desvalorizado mi casa gracia no me hace".

Atentos, porque Kiko va a darle una respuesta seguro y tendremos asunto para rato. Por mucho que la hija de María Teresa Campos haya dicho que le gustaría que en 'Sálvame' se dejara de hablar de ella.

