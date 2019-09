11 sep 2019 sara corral

Tras convertirse en el ganador de 'Supervivientes 2019' Omar Montes se ha convertido en uno de los personajes televisivos más seguidos del momento. Es por ello que cada dato de su vida personal es de interés para la audiencia, y todos sabíamos que la cuestión más preguntada es sobre su padre y la relación que mantiene con este.

Con una foto compartida en Instagram, Omar nos ha mostrado a Aukasha, su padre, con el que aparece en un parque sentado en su regazo. Sin embargo, a pesar de la nostalgia producida por esta foto, Omar ha dedido hablar

"Me hubiera gustado que mi padre me llevara al parque, que me recogiera en el colegio...Venían todos los padres de los muchachos y el mío no. O en el fútbol, que a todos les animaban sus padres y yo estaba solo...",decía el joven.

Omar ha contado que su madre y sus abuelos ejercieron el papel de su padre también ya que este nunca se preocupó por él. "Toda la vida ha pasado, pero sí me habría gustado que las cosas hubieran sido de otra manera", decía el cantante. Además, añadía que a su hijo nunca el habla de su abuelo porque nunca se interesó por él.