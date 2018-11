21 nov 2018

Dentro de las idas y venidas de su relación, parece que, en este momento, están atravesando un momento de debilidad. Sí, porque a pesar de que el romance es prematuro -comenzaron el pasado verano-, Chabelita Pantoja y Omar Montes parecen vivir en una eterna bronca a la que le sigue la reconciliación...

El último capítulo de su historia se escribió ayer, en el 'Límite 48 horas' de 'GH VIP', cuando Jorge Javier Vázquez les preguntó por cómo se encontraba la relación en esos momentos. Ya les estamos diciendo que esa pregunta es una ruleta rusa y, ayer, fue la hija de Isabel Pantoja la que explotó.

"Pues no sé porque me tengo que enterar por la tele de todas sus cosas. Ayer le llamé por la mañana y se ha tirado dos días para contestar esa llamada. Pero sí que ha tenido tiempo para subir 'stories' a Instagram, pero para lo de preocuparse por mí no. ¿Qué has estado haciendo?", eran las palabras de la joven que pillaban en fuera de juego al presentador.

"Me he ido de excursión a Barcelona para ver a una niña que está malita… Me llamó y no la pude llamar de vuelta, porque no tenía batería e Isa sabe que tengo el cargador roto", era su respuesta antes de que Chabelita explotara de nuevo: "Ah, es verdad, que está grabando su videoclip...".

"Hago un llamamiento a todas las personas artistas de Andalucía, concretamente de Sevilla, que si alguien quiere hacer un videoclip conmigo, yo me ofrezco. A ver si me voy a ir yo este fin de semana con mis amigas y no te voy a coger el teléfono", añadía, dejando claro que no le hizo ninguna gracia esa visita, sobre todo porque sobrevuelan nuevos rumores de infidelidad...

Omar zanjaba con otro dardo, un auténtico reproche: "Tú lo que eres es más fría que el corazón de mi exnovia. Que sí que te llamo, pero tú que no lo coges".

Con estas actitudes, la pareja lo único que consigue es que, cada vez más, se hable de montaje.

