11 sep 2019

Hace unos días, Hiba Abouk concedió una entrevista al diario 'El País' en el que hablaba del éxito de Rosalía, de cómo la envidia es algo más que un deporte nacional aquí y de la manera en la que nuestra sociedad ensalza a los hombres españoles que triunfan en Estados Unidos, pero a las mujeres que hacen lo mismo se las vapulea públicamente.

La actriz decidió compartir la entrevista en sus 'stories' de Instagram y, para su sorpresa, recibió un mensaje directo de una usuaria de la red social que denotaba un enorme racismo. "Pues si tanto te repugna España vete a tu país, que encima que te damos de comer a ti y a fu familia criticas mi país. Vuélvete a comer mierda a Túnez", rezaba el mismo.

Hiba, lejos de callarse, contestó: "¿A qué país quieres que me vaya si soy española? Nadie me da de comer, solo mi trabajo y lo que yo genere. El artículo no habla de repugnancia, pero ya que sacas el temas eso es lo que me provocan las personas racistas como tú".

Los seguidores de Abouk no tardaban en aplaudir su gesto y ella les agradecía el apoyo que estaba recibiendo a la hora de denunciar una lacra como es el racismo.