11 sep 2019

El relato de Marta Fernández sobre ese acosador que le ha hecho la vida imposible y que solo ha frenado ante una resolución judicial que le impide acercarse a ella a menos de 500 metros, era el detonante para que Susanna Griso contase una experiencia similar vivida hace años.

La presentadora de 'Espejo Público' contaba en ese mismo programa ayer que, hace años, ella recibía llamadas de teléfono de un admirador que le colapsa a la línea del fijo de su puesto de trabajo. "En la época de informativos me llamaba, y como no había móviles, me colapsaba el teléfono y no podía hablar con otros departamentos. Me ponía música y me decía que quería hablar", contaba.

Griso, que acaba de incorporarse a su puesto de trabajo tras las vacaciones de verano, explicaba que su caso se acabó porque informó a sus jefes y estos se encargaron de hablar con el sujeto en cuestión y los padres de este para que la periodista pudiese estar tranquila.

Una narración muy diferente a la de Marta, que llegó a encontrarse con su acosador en un bar que le recriminaba a gritos que las mujeres solos quieren a los hombres por el dinero, sobre todo las guapas.