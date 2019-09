12 sep 2019

Que el último ex de Chabelita Pantoja y su actual pareja no se pueden ni ver, no es ningún secreto. No hay nada más que ver el cisma que se montó cuando Isabel Pantoja invitó a su cumpleaños a Omar Montes a pesar de las súplicas de que no lo hiciera porque iba a incomodar a Asraf Beno.

Además, han cruzado declaraciones y reproches en diferentes medios, pero parece que el cantante ha traspasado un límite que el modelo no está dispuesto a tolerar: el de poner en cuestión su sexualidad. Fue durante la entrevista realizada en 'Sábado Deluxe', en la que se sometió al polígrafo, donde pronunció esas palabras que le pueden traer problemas legales.

"Creo que su perfil son mujeres que tengan dinero. No sabe ni él lo que le gusta. Con su sexualidad está más perdido que Wally en el Wanda Metropolitano" -las mejores frases de Montes-, eran las palabras que salían de la boca de Omar y que le van a traer problemas.

Era el propio Asraf el que explicaba la situación en 'Ya es mediodía', donde explicaba que no podía dar muchos detalles por recomendación de sus abogados. Al parecer, le mandaron un burofax que Omar decidió ignorar y, ahora, han interpuesto una demanda para restablecer su imagen y su honor.

"No me hace gracia que se le pregunten estas cosas y que la gente y familiares vean estas cosas", se limitaba a decir, dolido, ante una guerra que parece haber ido demasiado lejos.