30 jul 2019

Parece que Omar Montes no es el único favorito de Isabel Pantoja o es que se lleva con todas las parejas de su hija Chabelita igual. Por fin tenemos imágenes de Isabel Pantoja y Asraf, y aunque no se han dado un beso como sí lo hizo con Omar Montes, su relación es buenísima e impecable.

Es la primera vez que vemos a Asraf Beno con la gran Isabel Pantoja y no esperábamos que, de primeras, su relación fuese tan cercana, pero sí y Omar debe estar replanteándose muchas cosas. "Entró gritando ¡ASRAAAAF!", comentan en 'Ya es mediodía' mientras todos los colaboradores confiesan estar emocionados con las imágenes.

El abrazo de Isabel Pantoja y Asraf por primera vez juntos en televisión. pinit MEDIASET

Nadie sabía de donde habían salido y comentaron que se grabaron con un móvil, el de Asraf. Pero no. Asraf vio que eso podía afectar su imagen y la de su relación con su suegra y dijo: "¡¿Cómo que con su móvil?! Que da a confusiones esto. Con mi móvil no", gritando y corrigiendo a todos con el dedo levantado.

Pero Isabel Rábago le quitó hierro al asunto con una reflexión: "De esa manera, ahora mismo Omar Montes se tiene que estar tirando de los pocos cuatro pelos que tiene, diciendo que te está retando públicamente y ella te adora". Le pedían explicaciones de las imágenes, qué sentía, etc. pero él ni siquiera se molestaba porque estaba acostumbrado. "Como he dicho antes esto lo hacemos cada vez que nos vemos y nos tenemos un cariño muy especial y muy bueno porque, como ya he dicho otras veces, nos conocemos", zanjaba Asraf con una sonrisa en la boca.

Asraf e Isabel Pantoja junstos en los pasillos de Telecinco. pinit MEDIASET

"Se nota el respeto que te tiene que ha priorizado que no vaya Omar a la fiesta de cumpleaños", le dicen sus compañeros y esperemos que así se mantenga. Porque la última noticia es que Omar Montes ha dicho que, invitado o no, va a ir al cumpleaños en Cantora.

