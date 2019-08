27 ago 2019 Kamila Barca

Chabelita Pantoja, Asraf Beno y Omar Montes se encuentran en plena guerra televisiva. Desde que Omar Montes salió de 'Supervivientes 2019' no hacen otra cosa que retroalimentarse y hablar los unos de los otros. Esta vez ha sido Asraf quien ha aludido directamente a Omar para contestarle alguna de sus dudas sobre su sexualidad.

Después de la intervención de Omar en televisión, donde contó todas las verdades sobre los malentendidos con Chabelita, desde Granada hasta las llamadas, Chabelita Pantoja y Asraf Beno se han visto en la tesitura de pararle los pies. Ella ya ha dicho que la actitud de Omar le parece una falta de respeto pero también por parte de su familia y Asraf, más enfadado no puede estar.





VER 10 FOTOS Los famosos infieles que fueron pillados

"Refiriéndome a las cosas que dice este señor, el ganador de 'Supervivientes', que necesita hablar de Isabel para estar en televisión… Quería decirle, lo mismo que ayer, que yo estoy feliz con mi novia, que deje de meterse en nuestra relación que nosotros estamos felices como estamos y no admitimos tríos", le contestaba ya reiteradamente porque no sabe qué mas decirle al ex de Isa Pantoja que no sale de su vida.

Entonces uno de los colaboradores, haciendo referencia a lo del trío, le pregunta a Asraf: "¿Por qué se mete Omar con tu sexualidad todo el rato?". Y, el nuevo novio de Chabelita le contesta desconcertado: "No lo sé, a lo mejor le gustaría que estuviese con él. No sé qué pasa, no sé por qué la cuestiona. No tiene otra cosa que meterse con eso. Si estoy con Isa y llevo 8 meses, algo tendremos que hacer en la cama" –riéndose-.