12 sep 2019

Ha llevado la enfermedad de su hijo con mucha discreción y siempre ha agradecido el respeto que ha recibido durante esos meses que cogió un avión y se instaló con él en Nueva York. Ana Obregón está pasando, de nuevo, por una mala etapa como consecuencia del cáncer que se le diagnosticó a su hijo, Álex Lequio, hace año y medio.

Ayer, fue una de las protagonistas del estreno de 'MasterChef Celebrity 4'. No solo porque fue la primera expulsada, sino también porque se le acabaron cayendo las lágrimas con las bonitas palabras que le dedicó Jordi Cruz -que puedes leer aquí-. Ella correspondió a ese cariño recibido en el programa y al mal trago de estos días con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Ha sido esta mañana cuando, al lado de una foto en la que aparece abrazando a Álex de bebé, ha escrito: "Cómo habéis podido apreciar anoche, esto de la cocina no se me da de Oscar. Lo dijo Steven y lo ha confirmado Jordi. Aprovecho también para transmitiros mis disculpas por no haber podido estar en mi querido @festval_oficial.

Con naturalidad, explicaba: "En ese momento estaba con mi hijo en el hospital como hubiera hecho cualquier madre. Desde aquí lanzo un abrazo a mis compañeros para que sigan luchando en conseguir el mejor plato y mucha fuerza a todos l@s valientes que siguen luchando la misma batalla que mi hijo. Gracias de corazón por vuestro apoyo y cariño siempre en esta lucha".

Ana se pone, de nuevo, delante de su papel más complicado: el de hacer de tripas corazón cuando ves que la enfermedad azota a tu hijo. Ya lo hizo bien en la primera entrega y esperamos que esta segunda sea aún más exitosa que aquella.