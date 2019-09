13 sep 2019 sara corral

En pleno directo de 'Sálvame', cuando todos los asistentes estaban atentos a las declaraciones de Kiko Hernández, Alonso Caparrós ha dado un noticia que sin duda no ha pasado desapercibida. Y es que al parecer algo falló en sus relaciones íntimas con Terelu Campos.

Al parecer, mientras ambos mantenían relaciones íntimas, la hija de María Teresa Campos, se habría quedado dormida, pero no una vez, si no dos veces. La noticia, que ha causado conmoción entre el público y los colaboradores, ha generado un montón de preguntas que no han dudado en realizar.

"¿Pero y que pasó la segunda vez que lo hizo?", preguntaba Rafa Mora "Estaba muy mal, estuve sin levantar cabeza tres semanas. Y la segunda vez tuve que rematar solo", decía Caparrós bajo la atenta mirada de los colaboradores.

"Estás haciendo un feo a Terelu porque hoy ella no está", decía Kiko Hernández, palabras a las que el protagonista ha contestado: "Mentira, ella estuvo aquí, todo esto se habló aquí mientras ella seguía en plató".