13 sep 2019 sara corral

María Patiño ha decido sincerarse tras conocer la última noticia que está conmoviendo al mundo. Y es que tras darse a conocer que la periodista Marta Fernández sufrió acaso por parte de un fan, y a día de hoy sigue estando preocupada, son varías las figuras mediaticas las que han querido alzar su voz, entre ellas María Patiño.

"Se plantaba en mi puerta todos los días. Por la mañana, se ponía debajo de mi casa a jugar con una pelota, a cantar y hacia como que hablaba con el móvil, lo que hacía sentirme prisionera en mi propia casa", eran las primeras declaraciones que daba Marta Fernández.

María Patiño, al hablar de lo ocurrido en el plató se 'Sálvame', se ha sincerado diciendo : "Lo he vivido, pero no he tenido la valentía de contarlo en primera persona por miedo a despertar el monstruo". Además añadía: "Soy muy partidaria de hablar de este tipo de situaciones. El no dar el nombre del acosador me parece contraproducente".

La periodista no ha querido dar más detalles al respecto, lo que está claro, es que el terrible acontecimiento de Marta Fernández dará pie a que muchas caras conocidas se sinceren y hablen sobre temas pasados.